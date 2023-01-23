Беглов не удостоил ветерана визитом, передав поздравление с 107-летием через Бельского

Председатель ЗакСа Александр Бельский поздравил почетного жителя Сестрорецка Валентина Рослякова со 107-летием. Он также передал имениннику пожелания от губернатора Александра Беглова. Тем временем блокадники и ветераны отмечают, что о них вспоминают только по праздникам.

На встрече с Росляковым Бельский пожелал ему крепкого здоровья. Также он передал поздравления от Беглова.

Сам градоначальник и его подопечные не раз использовали ветеранов и блокадников для пиара. В Смольном «вспоминают» о них только в определенные даты. В остальное время эти категории населения вынуждены решать все свои проблемы самостоятельно.

Многие пожилые жители Петербурга подчеркивают, что не могут позволить себе жить полноценной жизнью. Платить по высоким тарифам на услуги ЖКХ приходится деньгами с маленьких пенсий.

При этом в администрации Александра Беглова не могут обеспечить даже эффективную уборку снега и наледи на улицах города. В результате многие блокадники боятся выходить на улицы из-за высокого риска травмироваться. Неэффективная уборка уже привела к смерти старейшего сотрудника БДТ Адиля Велимеева. Он поскользнулся в переулке и получил несовместимые с жизнью травмы.