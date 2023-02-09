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Питерец.ру » Общество » Парламентская комиссия поддержала унификацию выплат юбилярам семейной жизни

Парламентская комиссия поддержала унификацию выплат юбилярам семейной жизни

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Парламентская комиссия поддержала унификацию выплат юбилярам семейной жизни Петербурга и Ленобласти

Комиссия по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания Санкт-Петербурга поддержала инициативу депутата Любови Менделеевой и председателя комиссии Александра Ржаненкова об унификации дополнительной меры социальной поддержки юбилярам семейной жизни, проживающим в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В городе супруги, которые вместе 50, 60 или 70 лет, получают социальную выплату. Такая же мера предоставляется в Ленинградской области, но там в перечне получателей также пары, отметившие 75-летний юбилей. Парламентарии предлагают расширить список в Санкт-Петербурге по аналогии с областью. Кроме того, они считают, что выплаты должны получать супруги, которые прописаны в разных регионах.

– К нам обращаются семейные пары, в которых муж, например, прописан в Санкт-Петербурге, а жена – в Ленинградской области. По городскому законодательству им не может быть предоставлена мера социальной поддержки, так как оба супруга должны иметь петербургскую прописку. Мы провели совещание с коллегами из городского и областного профильных комитетов и решили рекомендовать унифицировать два закона. Оба региона внесут в документы соответствующие изменения, – прокомментировал Александр Ржаненков.

Инициатива в форме законопроекта о внесении изменений в городской Социальный кодекс будет направлена на рассмотрение Координационного совета Санкт-Петербурга и Ленинградской области в сфере социально-экономического развития. Такое же предложение в совет представит парламент Ленинградской области. 

Источник: ЗАКС
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