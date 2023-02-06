В Зеленогорске планируют установить бюсты четырех захороненных Героев Советского Союза

К предстоящему Дню Победы на воинском мемориале в Зеленогорске органы местного самоуправления планируют установить бюсты четырех захороненных там Героев Советского Союза. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Ходосок. Данному вопросу было посвящено выездное совещание, в котором, помимо парламентария, приняли участие глава муниципального образования Дмитрий Чечин, руководитель местной администрации Игорь Долгих, один из авторов проекта мемориала, заслуженный художник РФ Иван Уралов.

– Искренне рад, что представители муниципальной власти большое внимание уделяют сохранению исторической памяти, в том числе о людях, защитивших нашу Родину в годы суровых испытаний, – прокомментировал Александр Ходосок.

Отметим, звание Героя Советского Союза было учреждено в 1934 году и присваивалось за заслуги перед государством и обществом, связанные с совершением геройского подвига. Всего им награждены 12 тысяч 777 человек, почти все из них – в годы Великой Отечественной войны. Более половины Героев за свои подвиги награждены посмертно. Четыре Героя Советского Союза похоронены в Зеленогорске. Среди них – Сергей Игнатьевич Буфетов, Пётр Васильевич Егоров, Владимир Георгиевич Серов, Алексей Васильевич Царёв.