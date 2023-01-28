В музее Госавтоинспекции Петербурга, свечу Памяти зажгли ребята и педагоги из ГБУДО «Центр «Ладога»»

Сегодня, в ленинградский День Победы, в музее Госавтоинспекции Санкт-Петербурга, свечу Памяти зажгли ребята и педагоги из ГБУДО «Центр «Ладога»»

Юные инспекторы движения и юные автомобилисты вспоминали своих сверстников – жителей блокадного города, читая отрывки из дневников, рассматривая фотографии и рисунки, вглядываясь в лица тех, кто приближал Победу своим трудом и мужеством: дети и взрослые, каждый на своем месте и на боевом посту в городе-фронте.

Гости музея узнали новые факты из истории ГАИ-ОРУД, подтверждающие беспримерный подвиг милиционеров-регулировщиков и госавтоинспекторов в кровопролитных боях на «Невском пятачке», под бомбежками при авианалетах в Ленинграде и на «Дороге жизни», обеспечивавших проезд транспорта, эвакуацию населения, подвоз боеприпасов и продовольствия.

На память о встрече ребятам вручили «ленточку ленинградской Победы» и современные катафоты, напоминающие о «светлячках», что крепились на одежде жителей города, погрузившегося во тьму блокадных ночей.