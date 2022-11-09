Политолог Самонкин считает Беглова недостойным третьего места в списке влиятельных глав субъектов РФ

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) дало губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову третье место в рейтинге влиятельных глав российских регионов. Президент АНО «Евразийский Институт Молодежных Инициатив», политолог Юрий Самонкин высказал мнение, что Беглов не достоин стоять в одном ряду с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой Чечни Рамзаном Кадыровым, потому что они являются эффективными управленцами, в то время как глава Смольного способен только на административные провалы. Об этом сообщает издание NewsOfRussia.

По словам Самонкина, Северная столица живеттолько за счет сильных общественников и предпринимателей, которым небезразлична судьба города.

«Не красивыми картинками и рейтингами надо доказывать свою успешность, а делами. Сейчас люди оценивают руководителей по конкретным делам и судят по конкретным делам, а не по каким-то номинациям, статуэткам, премиям, сертификатам и так далее», — отметил Самонкин.

Журналисты ранее предположили, что петербургский губернатор мог купить место в рейтинге за 1,5 миллиона рублей.