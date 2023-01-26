Как не переедать?

«Питерец.ру» отмечает, что привычка переедать знакома многим людям. Это приводит к появлению лишнего веса, ухудшению здоровья и другим проблемам. Диетолога Нурия Дианова рассказала, как справиться с подобной склонностью.

По словам специалиста, переедание может возникать по разным причинам. Это стресс и психологические проблемы. При таких ситуациях человек пытается побороть переживания, как бы «заедая» их. Другой распространенной причиной становится отсутствие нормального режима питания. С этим нередко сталкиваются люди, которые проводят много времени на работе.

Дианова считает, что проблему переедания можно решить с помощью формирования режима. В этом случае человек не будет употреблять лишнее количество пищи. Еще решить проблему можно, обратившись к психологу. Он поможет выявить причины переедания.