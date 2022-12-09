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Питерец.ру » Общество » В Петербург на отдых и лечение прибыли блокадники из ДНР и ЛНР

В Петербург на отдых и лечение прибыли блокадники из ДНР и ЛНР

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
В Петербург на отдых и лечение вновь приехали блокадники из ДНР и ЛНР

По приглашению губернатора Александра Беглова в наш город вновь приехали блокадники, проживающие в ДНР и ЛНР. Ранее такая поездка была организована для ветеранов в сентябре.

«Петербуржцы всегда готовы оказать помощь и поддержку жителям блокадного Ленинграда из других регионов и стран. Для нас это родные люди, мы им всегда рады, и уже на постоянной основе организуем для блокадников отдых и лечение», - сказал губернатор.

Ветераны вместе с сопровождающими проведут в Санкт‑Петербурге 18 дней. Гостям предоставлена возможность оздоровительного отдыха в пансионате «Заря» - 13 блокадников будут жить в комфортных двухместных номерах. Для них подготовлен комплекс оздоровительных процедур, а также насыщенная культурная программа с посещением музеев Курортного района, Кронштадта, спектаклей в театрах «Буфф» и «Балтийский дом». Также ветераны посетят Музей обороны и блокады Ленинграда, Пискаревское мемориальное кладбище и экспозицию патриотического объединения «Ленрезерв».

Кроме того, в пансионате гостей ждет совместная досуговая программа с петербургскими ветеранами. Одновременно на отдых в пансионат заезжают почти 450 петербуржцев.

Источник: Администрация Петербурга
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