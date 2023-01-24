Чем полезно ручное письмо

«Питерец.ру» сообщает, что психолог Анастасия Морозова рассказала о пользе ручного письма. Оказалось, что такая деятельность положительно влияет на наше физическое здоровье и психологическое состояние.

Для этого нужно прибегать к регулярному ручному письму. Причем оно должно быть наполнено смыслом. Некоторые упражнения ориентированы на хаотичное написание. Однако гораздо полезнее делать осмысленные записи. Например, человек может писать о своем пережитом опыте.

Еще можно написать письмо кому-то. Это позволяет выразить накипевшие эмоции. Но отправлять такое письмо не надо. Таким способом вы переносите стресс на бумагу. Помимо этого, полезно сочетать мозговую и физическую активность.