Как избежать проблем с шеей  

Частое сидение за компьютером может привести к проблеме с шеей. Появляется дискомфорт в области спины, плеч и шеи. Иногда, помимо этого, возникают головные боли. Однако этих негативных моментов можно избежать, если придерживаться советов специалистов.

«Питерец.ру» отмечает, что невролог Наталья Васильченко рекомендует уделить внимание правильной организации рабочего места. Расположите монитор перед собой, а клавиатуру разместите так, чтобы ваши плечи и спина находились в расслабленном состоянии во время работы за компьютером.

Еще важно делать паузы в процессе рабочего дня. Остановитесь, чтобы поделать махи руками и «ножницы». Также будет полезно 2-3 раза в неделю делать специальные упражнения для спины и шеи.