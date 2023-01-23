Появится электромобиль «Москвич»

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице будут продавать электромобиль «Москвич 3». Стоимость такого авто составит 1,5-2 млн руб. Первые продажи начнутся в феврале.

Эта версия машины является прототипом JAC JS4. Электрический «Москвич» стоит дешевле бензинового варианта модели. За тот автомобиль придется отдать 3,5 млн руб. Электромобиль будет доступен во всех регионах страны. Пока машину можно приобрести в Москве.

Возрождение марки «Москвич» стало следствием ситуацию на автомобильном рынке. Многие бренды покинули Россию. В результате власти пересмотрели подход по отношению к собственному автопрому.

Электромобили стали популярны в последние годы. Эта тенденция особенно четко прослеживается за рубежом. Но такие машины стали производить и в России.