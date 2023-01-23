ента новостей

12:30
В Горбунках пенсионерка после разговора с мошенницей выкинула в окно 250 тысяч рублей
12:20
В Петербурге наркоман на «Порше» уходя от погони устроил массовое ДТП
12:11
В Приморском районе пожилой петербуржец погиб под колесами трамвая
10:40
Что делать с елкой
10:01
Выявляемость онкологии улучшилась
09:38
Подозреваемый в массовой стрельбы в Монтерей-парке застрелился
09:22
Появится электромобиль «Москвич»
09:20
Военное правительство Буркина-Фасо требует, чтобы французские войска покинули страну
09:13
Россиянка Алёна Сибиева стала одной из самых красивых бабушек Вселенной
09:11
Михаил Пашнин. Защитник СКА родился в Челябинске и начинал играть в «Мечеле»
20:17
Александр Бельский поздравил ветерана Валентина Рослякова со 107-летием
20:10
В Калининском районе в ДТП пострадала 5-летняя пассажирка
20:08
В массовом ДТП на КАД пострадали две несовершеннолетние девочки и водитель иномарки
16:23
В Петербурге два хулигана устроили стрельбу в парадной дома
10:51
Во Всеволожске обнаружили расчлененное тело мужчины
10:46
Министр образования Новой Зеландии Крис Хипкинс претендует на пост премьер-министра
10:16
В Петербурге депутаты приняли участие в мероприятиях, посвященных Китайскому Новому году
10:14
Жителей села Восточное в Свердловской области сделали крайними в проблеме с теплоснабжением — СМИ
22:57
СКА разгромило в гостях «Торпедо» с разницей в четыре шайбы
16:36
На съезде с Волхонского шоссе на внутреннее кольцо КАД ограничат пропускную способность
16:02
На КАД произошло массовое ДТП с пострадавшими
15:00
В Петербурге задержан автовор, который угнал автомобиль каршеринга
14:57
В Петербурге задержали подозреваемых укравших смартфоны из пункте выдачи Wildberries
13:32
Турция отменила визит министра обороны Швеции
13:27
Бразильский футболист Дани Алвес заключен в тюрьму по обвинению в сексуальных домогательствах
13:19
В Ленобласти пенсионер перевел мошенникам около миллиона рублей
13:00
Ветеринарный врач из Ленобласти перевел аферистам почти 8 миллионов рублей
12:55
В Петербурге после столкноения даух иномарок пострадал 12-летний пешеход
12:50
В Красносельском районе полицейские пресекли деятельность наркоторговцев
12:49
В центре Петербурга иномарка сбила 10-летнего мальчика
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Появится электромобиль «Москвич»

Появится электромобиль «Москвич»

0
46
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gorod-plus.tv
В Петербурге будут продавать электромобили знаменитой марки

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице будут продавать электромобиль «Москвич 3». Стоимость такого авто составит 1,5-2 млн руб. Первые продажи начнутся в феврале.

Эта версия машины является прототипом JAC JS4. Электрический «Москвич» стоит дешевле бензинового варианта модели. За тот автомобиль придется отдать 3,5 млн руб. Электромобиль будет доступен во всех регионах страны. Пока машину можно приобрести в Москве.

Возрождение марки «Москвич» стало следствием ситуацию на автомобильном рынке. Многие бренды покинули Россию. В результате власти пересмотрели подход по отношению к собственному автопрому.

Электромобили стали популярны в последние годы. Эта тенденция особенно четко прослеживается за рубежом. Но такие машины стали производить и в России.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-12-2021, 08:33
Стали активно продавать машины
5-02-2021, 08:17
Спрос на электромобили
15-09-2021, 07:51
Какие авто наиболее популярны?
9-04-2013, 17:31
Матч между «Локомотивом» и «Зенитом» рассудит москвич Алексей Еськов
26-03-2021, 10:51
Весна — лучшее время для выбора детского электромобиля
31-10-2020, 09:41
Продажи мощных авто выросли

Происшествия на дорогах

0
38
Сегодня, 12:20
В Петербурге наркоман на «Порше» уходя от погони устроил массовое ДТП
0
39
Сегодня, 12:11
В Приморском районе пожилой петербуржец погиб под колесами трамвая
0
112
Вчера, 20:10
В Калининском районе в ДТП пострадала 5-летняя пассажирка
0
99
Вчера, 20:08
В массовом ДТП на КАД пострадали две несовершеннолетние девочки и водитель иномарки
Наверх