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Питерец.ру » Экономика » Спрос на электромобили

Спрос на электромобили

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Вырос спрос на машины с электродвигателем

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице и Ленобласти вырос спрос на электромобили. В 2020 году продажи подержанных машин с электрическим двигателем выросли на 90%.

Средняя стоимость такого автомобиля в регионе составила 890 тыс. рублей. При этом данный показатель по стране равен 595 тыс. рублей. На рост спроса повлияла отмена таможенных пошлин. Кроме того, люди начинают понимать, что эксплуатировать электромобиль дешевле.

Однако эта отрасль по-прежнему недостаточно развита в нашей стране, из-за чего электромобили приобретает малое количество покупателей. В российских городах мало станций для зарядки машин с электродвигателем. Так что отсутствие развитой инфраструктуры становится тормозом для развития этой отрасли.

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