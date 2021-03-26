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Питерец.ру » Статьи » Дом, семья, дети » Весна — лучшее время для выбора детского электромобиля

Весна — лучшее время для выбора детского электромобиля

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
avtoforbaby-spb.ru
С наступлением весны многие родители задумываются о приобретении самокатов, велосипедов или даже детского электромобиля

С наступлением весны многие родители задумываются о приобретении самокатов, скейтбордов, велосипедов. Удается найти даже хорошие скидки на детский электромобиль. Если ранее данный вид транспорта использовался в основном в парках на аттракционах, теперь он все чаще встречается на детских площадках. За последние 3-5 лет ассортимент предложений от производителей электротранспорта существенно увеличился.

Преимущества детского электромобиля

Дети любят подражать взрослым, а внешне такая игрушка, как детский электромобиль, максимально внешне приближена к настоящему авто. Таким образом, ощущения ребенка во время управления транспортным средством такие, словно он сам находится за рулем.

Говоря о других преимуществах электрического автомобиля, стоит отметить:

  • простоту управления;
  • море положительных эмоций от возможности почувствовать себя взрослым, управляя авто «как папа»;
  • легкий способ подзарядки установленного на транспортном средстве аккумулятора от электросети;
  • простой уход за транспортным средством.

Игрушечный транспорт рассчитан на малышей в возрасте от 2-3 до 7 лет. Если ребенок не может управлять машинкой самостоятельно, это за него делает взрослый. Многие модели электромобилей дополнены дистанционным пультом.

На что обращать внимание при выборе электромобиля

Зачастую родители выбирают детский транспорт, ориентируясь на отзывы в открытых источниках, обзоры.

В выборе электромобиля стоит придерживаться следующих советов:

  • на машинах установлены аккумуляторные батареи разной мощности. Малышу в возрасте 3 лет вполне достаточно минимальной, например, 6 В;
  • водителям в возрасте 3-7 лет интересно самостоятельно нажимать на педаль и ощущать, как при этом едет машина. В этом случае идеально наличие 2-х скоростей и педали тормоза. Желательно выбирать автомобили, которые не разгоняются более 8 км/ч;
  • для ребенка большое значение имеет внешний вид автомобиля. Цвет и тип кузова лучше заранее согласовать с юным водителем.

Существуют также электромобили для младшешкольников. От версий для малышей они отличаются большим весом. Масса такой машины составляет порядка 30 кг. Транспортное средство развивает скорость до 10 км/ч.

Выбирая, важно обращать внимание на технические характеристики детского транспортного средства, сопоставлять их с возрастом ребенка. Если есть сомнения, каки-либо вопросы, их всегда можно задать менеджеру по работе с клиентами прежде, чем оформить покупку.

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