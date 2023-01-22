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Питерец.ру » Общество » В Петербурге депутаты приняли участие в мероприятиях, посвященных Китайскому Новому году

В Петербурге депутаты приняли участие в мероприятиях, посвященных Китайскому Новому году

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Петербурге депутаты приняли участие в мероприятиях, посвященных Китайскому Новому году

22 января отмечается Новый год по лунному календарю, или Китайский Новый год. В честь этой даты в Петербурге проходили торжественные мероприятия, в которых принимали участие депутаты Законодательного Собрания.

Дмитрий Панов и Денис Четырбок поздравили председателя Китайского общества Санкт-Петербурга, одного из крупнейших инвесторов из КНР г-на Чень Чжигана с наступающим праздником и с 30-летием со дня прибытия в Россию. Поздравление ему также направил спикер парламента Александр Бельский:

– Многие века народ Китая встречает этот радостный день с самыми лучшими надеждами и добрыми делами, загадывает желания, призванные принести счастье в родной дом. Освященные временем обычаи открытости, гостеприимства, искреннего внимания к ближнему находят проявление в каждой китайской семье, в том числе и в Санкт-Петербурге, где этот праздник давно стал привычным и почитаемым. Сегодня, чествуя Вас как настоящего патриота нашего города, столь много сделавшего для его развития, убежден, что проекты взаимодействия Законодательного Собрания с возглавляемым Вами обществом будут множиться и совершенствоваться.

Добавим, в Петербурге численность китайского населения составляет порядка 10 тысяч человек, большая часть из них – студенты. Между городом и КНР налажены связи в сфере экономики и туризма, развивается гуманитарное сотрудничество. В Северной столице работает ряд китайских национально-культурных и учебных центров.

Источник: ЗАКС
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