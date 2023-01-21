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Питерец.ру » Общество » В приоритете — боевые действия: военный эксперт Перенджиев раскритиковал инициативу о бритье бород в зоне СВО

В приоритете — боевые действия: военный эксперт Перенджиев раскритиковал инициативу о бритье бород в зоне СВО

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Опубликовал: Anton78
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В приоритете — боевые действия: военный эксперт Перенджиев раскритиковал инициативу о бритье бород в зоне СВО

Инициатива депутата Госдумы РФ генерал-лейтенанта Виктора Соболева обязать военнослужащих в зоне СВО брить бороды не имеет никакого отношения к боевым действиям. Таким мнением поделился доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее предложение Соболева вызвало широкий общественный резонанс. Военные корреспонденты и общественные деятели возмутились требованиями со стороны парламентария, которые прозвучали на фоне не до конца решенных вопросов с материально-техническим оснащением бойцов.

По мнению Александра Перенджиева, данный вопрос решается на уровне командиров взводов или командиров отделений.

«Поэтому тут можно сказать: «Товарищи генералы, займитесь своими непосредственными делами». А с вопросами растительности на лице разберутся командиры на местах в соответствии с теми условиями, в которых они действуют», — отметил эксперт.

По мнению Перенджиева, главным достоинством военнослужащего является вовсе не наличие или отсутствие растительности на лице, а его способность выполнять боевые задачи — именно она и должна быть в приоритете.

«Давайте обозначим приоритеты. Главный приоритет — это боевые действия. Вопросы, связанные со строевыми смотрами и заправкой коек надо пока отложить в сторону, пока мы говорим о боевых действиях», — добавил аналитик.

По мнению эксперта, нужно учитывать условия, в которых находятся бойцы, и говорить в первую очередь об их эффективности на поле боя. Внешний вид членов российских подразделений, считает Перенджиев, в этом вопросе не имеет никакого значения.

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