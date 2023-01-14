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Питерец.ру » Общество » Нужен ли карантин при ковиде?

Нужен ли карантин при ковиде?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Насколько обоснован 10-дневный карантин при коронавируса?

«Питерец.ру» отмечает, что при ковиде действует карантин для зараженных людей. ВОЗ рекомендует его сроком на 10 дней. Однако инфекционист Евгений Тимаков считает эту меру необоснованной. Сохранять такое в России, по мнению специалиста, нет смысла.

10 дней изоляции не требуется, поскольку сегодня ковид превращается в обычное ОРВИ. У наших граждан уже сформировался иммунитет к различным типам «омикрона». К тому же у некоторых версиях ковида инкубационный период длится до 4-5 дней.

Это довольно серьезная тема. Вопрос, поднимаемый Тимаковым, логичен. Идею сокращения карантина, возможно, стоит рассмотреть. Но на этот счет имеются и другие точки зрения. Поэтому продолжительная самоизоляция для ковидных больных все еще сохраняется.

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