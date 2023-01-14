Нужен ли карантин при ковиде?

«Питерец.ру» отмечает, что при ковиде действует карантин для зараженных людей. ВОЗ рекомендует его сроком на 10 дней. Однако инфекционист Евгений Тимаков считает эту меру необоснованной. Сохранять такое в России, по мнению специалиста, нет смысла.

10 дней изоляции не требуется, поскольку сегодня ковид превращается в обычное ОРВИ. У наших граждан уже сформировался иммунитет к различным типам «омикрона». К тому же у некоторых версиях ковида инкубационный период длится до 4-5 дней.

Это довольно серьезная тема. Вопрос, поднимаемый Тимаковым, логичен. Идею сокращения карантина, возможно, стоит рассмотреть. Но на этот счет имеются и другие точки зрения. Поэтому продолжительная самоизоляция для ковидных больных все еще сохраняется.