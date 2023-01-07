Нужны ли допвыплаты народным артистам?

Звание народный артист получает далеко не каждый. Поэтому петербургские власти подняли вопрос о предоставлении дополнительных выплат к пенсии для этой категории граждан.

Сначала вопрос хотели поднять на федеральном уровне, но все же ограничились региональным. Губернатор Беглов предложил ежемесячно доплачивать народным артистам из Петербурга по 30 тыс. руб.

Глава парламента Александр Бельский поддержал данную инициативу. Он считает, что эти люди достойны такой поддержки. Они внесли большой вклад в развитие нашей культуры. Следовательно, их необходимо поощрять.

«Питерец.ру» отмечает, что речь идет как о советских, так и российских народных артистах. Это профессионалы, которые получили должное признание.