Мечту школьницы из Крыма о поездке в Северную столицу исполнил петербургский единоросс

Девятиклассница Ульяна Каминская из села Ближнее Красногвардейского района Республики Крым стала участницей всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Вместе с мамой Натальей Каминской она приехала в Северную столицу на зимние школьные каникулы. Мечту крымчанки увидеть Санкт-Петербург исполнило региональное отделение «Единой России», поездку организовал петербуржец Михаил Смородкин — сегодня он работает директором музея обороны Севастополя.
Единоросс обеспечил гостьям из Крыма насыщенную экскурсионную и развлекательную программу: посещение Русского музея, Эрмитажа, дворцово-паркового ансамбля Петергофа, Кунсткамеры, Дома книги, Новой Голландии и аквапарка «Питерленд».
Гостей встретили на Московском вокзале и сразу прокатили по украшенному к Новому году городу.
Когда Ульяна и Наталья гуляли по Дворцовой площади, директор музея обороны Севастополя поинтересовался, как встретил крымчанок его родной город. По видеосвязи Михаил Смородкин пожелал им хорошо провести время. «Желаю, чтобы вам запомнилась эта поездка и вы возвращались в Петербург снова и снова. Это тот город, который за три дня точно не обойти, поэтому нужно будет знакомиться с ним ближе», – сказал он в разговоре с Ульяной.
Несмотря на насыщенную программу, гостьи прислушиваются ко всем советам о том, что следует посмотреть и посетить в Петербурге. Если не удастся в январские дни, они обязательно реализуют это в будущем.
С 2018 года акция «Ёлка желаний» позволила сбыться мечтам почти 60 тысяч детей и пожилых людей по всей стране, в ней приняли участие более 42 тысяч «исполнителей желаний» – неравнодушных людей, которые в новогодние праздники делают добрые подарки тем, кто в этом действительно нуждается.