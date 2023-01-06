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Питерец.ру » Общество » Мечту школьницы из Крыма о поездке в Северную столицу исполнил петербургский единоросс

Мечту школьницы из Крыма о поездке в Северную столицу исполнил петербургский единоросс

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
15-летняя Ульяна Каминская вместе с мамой проводит каникулы на берегах Невы благодаря акции «Ёлка желаний»

Девятиклассница Ульяна Каминская из села Ближнее Красногвардейского района Республики Крым стала участницей всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Вместе с мамой Натальей Каминской она приехала в Северную столицу на зимние школьные каникулы. Мечту крымчанки увидеть Санкт-Петербург исполнило региональное отделение «Единой России», поездку организовал петербуржец Михаил Смородкин — сегодня он работает директором музея обороны Севастополя.

Единоросс обеспечил гостьям из Крыма насыщенную экскурсионную и развлекательную программу: посещение Русского музея, Эрмитажа, дворцово-паркового ансамбля Петергофа, Кунсткамеры, Дома книги, Новой Голландии и аквапарка «Питерленд».

«Зародилась эта мечта в начале 9-го класса, когда мы стали проходить произведения и стихи о Петербурге. По телевизору мы смотрели, как исполняют желания других детей, и решили тоже попытать удачу на «Ёлке желаний», вот не зря. Когда я узнала, что мою мечту исполнят, я очень радовалась, прыгала по всему дому, счастья было очень-очень много», – рассказала Ульяна Каминская.

Гостей встретили на Московском вокзале и сразу прокатили по украшенному к Новому году городу.

«Когда мы только приехали, перед нами надпись такая большая была «Город-герой», и я сразу начала фотографировать, потому что всё невероятно красиво. Ещё так снежок падал, невероятная атмосфера, холодок, не то, что в Крыму у нас, где снега нет. И я была в восторге с первого момента, как вышла из вокзала. Мы долго катались, смотрели, как украшены площади, ёлки. Ощущения — незабываемые», – поделилась Ульяна первыми впечатлениями от Петербурга.

Когда Ульяна и Наталья гуляли по Дворцовой площади, директор музея обороны Севастополя поинтересовался, как встретил крымчанок его родной город. По видеосвязи Михаил Смородкин пожелал им хорошо провести время. «Желаю, чтобы вам запомнилась эта поездка и вы возвращались в Петербург снова и снова. Это тот город, который за три дня точно не обойти, поэтому нужно будет знакомиться с ним ближе», – сказал он в разговоре с Ульяной.

Несмотря на насыщенную программу, гостьи прислушиваются ко всем советам о том, что следует посмотреть и посетить в Петербурге. Если не удастся в январские дни, они обязательно реализуют это в будущем.

«Я надеюсь, что неоднократно побываю в этом городе, рассмотрю его с разных сторон летом, осенью, зимой», – говорит Ульяна.

С 2018 года акция «Ёлка желаний» позволила сбыться мечтам почти 60 тысяч детей и пожилых людей по всей стране, в ней приняли участие более 42 тысяч «исполнителей желаний» – неравнодушных людей, которые в новогодние праздники делают добрые подарки тем, кто в этом действительно нуждается.

Источник: Единая Россия
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