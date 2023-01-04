Чего планируют петербуржцы?

Новый год – время постановки целей и задач. Люди начинают стремиться к покорению новых вершин. Чьи-то планы более грандиозные. Кто-то оказывается здесь несколько скромнее. Но те или иные стремления, мечты, ожидания есть у всех.

«Питерец.ру» сообщает, что среди жителей Северной столицы был проведен опрос, в ходе которого они поделились планами на 2023 год. Оказалось, что 74% желают позитивных изменений в карьере. Речь идет как об освоении новых навыков, так и развитии имеющихся компетенций.

15% петербуржцев намерены заняться собственным бизнесом. При этом 11% вообще не желают чего-либо менять. Так что карьерные цели оказались разными. Но хорошо, что они имеются. Когда у человека есть цель, он может ее достичь. Если же цели нет, он будет двигаться в никуда.