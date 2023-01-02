Что делать с елкой?

Новогодняя ель перестает быть актуальной после праздников. Тем, кто использует искусственную елку, не приходится что-либо выдумывать. Они спокойно убирают ее до следующего года. Люди, которые украшали живое дерево, вынуждены от нее избавляться.

Какие здесь могут быть варианты? Один из них – сдать дерево в специальный пункт. Таковые начинают работать в Петербурге с 5 января. В них принимают елку на переработку. «Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице будут работать постоянные и временные пункты.

С их помощью елка получит вторую жизнь. Из нее могут изготавливать различные изделия. Так что лучше не выбрасывать ель, а сдать ее. Однако каждый сам решает, как распорядиться новогодним деревом.