Как выбрать елку?

Неотъемлемым атрибутом новогоднего праздника является елка. В Роспотребнадзоре дали рекомендации петербуржцам по поводу выбора этого дерева. «Питерец.ру» отмечает, что, следуя простым советам, вы сможете купить отличную ель и избавить себя от лишних хлопот.

Приобретать новогоднюю красавицу лучше у продавцов, имеющих договор с питомником елей. Иначе вы можете стать соучастником преступления. Живую ель лучше покупать в двадцатых числах декабря. Так она лучше сохранит свой красивый вид. Ствол дерева должен быть ровный и толстый. Важно, чтоб там отсутствовали трещины.

Обратите внимание, чтобы ветки были гибкими и позволяли выдерживать новогодние игрушки. Елка не должна осыпаться от малейших усилий. Проверьте свежесть дерева, растерев несколько иголок. Если не будет запаха, значит, дерево срублено давно. Еще не покупайте ель, у которой более одной макушки.