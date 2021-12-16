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Питерец.ру » Общество » Как выбрать елку?

Как выбрать елку?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Какими рекомендациями лучше руководствоваться при выборе елки

Неотъемлемым атрибутом новогоднего праздника является елка. В Роспотребнадзоре дали рекомендации петербуржцам по поводу выбора этого дерева. «Питерец.ру» отмечает, что, следуя простым советам, вы сможете купить отличную ель и избавить себя от лишних хлопот.

Приобретать новогоднюю красавицу лучше у продавцов, имеющих договор с питомником елей. Иначе вы можете стать соучастником преступления. Живую ель лучше покупать в двадцатых числах декабря. Так она лучше сохранит свой красивый вид. Ствол дерева должен быть ровный и толстый. Важно, чтоб там отсутствовали трещины.

Обратите внимание, чтобы ветки были гибкими и позволяли выдерживать новогодние игрушки. Елка не должна осыпаться от малейших усилий. Проверьте свежесть дерева, растерев несколько иголок. Если не будет запаха, значит, дерево срублено давно. Еще не покупайте ель, у которой более одной макушки.

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