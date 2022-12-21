Что с елочными базарами?

«Питерец.ру» сообщает, что со вчерашнего дня в Петербурге начался сезон елочных базаров. Они появятся в разных р-нах города и будут находиться более чем по 60 адресам. Базары продолжат работу до 31 декабря.

Так что у каждого жителя Северной столицы будет возможность купить елку недалеко от дома. Необходимо приобретать эту «новогоднюю красавицу» только у официальных продавцов.

Елка – неотъемлемый атрибут новогоднего праздника. Некоторые люди предпочитают искусственный вариант, который можно использовать долгие годы. Однако многие хотят именно живое дерево.

Поэтому появляется немало продавцов, желающих заработать на новогодних елках. Но важно, чтобы такая торговля была легальной. Иначе у нарушителей могут возникнуть серьезные проблемы.