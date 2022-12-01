В Ленобласти можно срубить елку к Новому году

В Ленинградской области стартовала традиционная предновогодняя акция ― в лесничествах региона каждый может выбрать елку к Новому году.

«Этой акцией мы помогаем лесничествам расчищать линейные объекты, и решаем ежегодную проблему незаконной вырубки деревьев, но, самое главное, мы дарим людям праздник. За елками приходят семьи с детьми, и для многих это уже стало хорошей доброй предновогодней традицией», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко.

Бесплатно ёлку можно получить в любом лесничестве региона. Для этого надо приехать с паспортом в выбранное лесничество, оформить документы и самостоятельно спилить или срубить дерево в месте, специально отведенном для этой акции. Обычно это территории, где необходимо провести прореживание леса от молодой поросли. Один человек имеет право заготовить одну елку или сосну высотой до 3 метров. Акция действует с 1 декабря по 10 января.