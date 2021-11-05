А вот и первая елка!

Как говорится, не только локдауном жив человек. Есть незыблемые вещи, которые остаются таковыми независимо от эпохи. Одна из таких ценностей – это празднование Нового года и все, что с этим связано.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице обнаружили первую новогоднюю ель. Это праздничное дерево с разноцветными огнями установили на Богатырском пр-те. Фотографии красавицы появились в социальных сетях.

При этом реакция на елку оказалась разной. Некоторые пользователи посчитали, что наряжать ее в самом начале ноября – это слишком рано. Другие были рады ощущению приближающегося Нового года. На этот счет могут быть разные точки зрения. Кто-то и вовсе оказался равнодушен к происходящему.

Но ближе к Новому году ощущение праздника усилится. К тому же украшенных елок станет гораздо больше. Да и город начнут целенаправленно готовить к этому празднику. Например, только на украшение фонарных столбов власти намерены потратить 33,5 млн рублей.