В Музее железных дорог России состоялось новогоднее представление для детей из малообеспеченных семей. При содействии депутатов ёлку смогли посетить в том числе дети мобилизованных петербуржцев. На мероприятии также присутствовали депутаты Павел Иткин и Дмитрий Дмитриев.

Дети с большим желанием погрузились в сказочную новогоднюю атмосферу. Они участвовали в различных творческих мастер-классах, вместе с Дедом Морозом позвали Снегурочку и провели хоровод вокруг пушистой зелёной красавицы. В завершении мероприятия ребята посмотрели спектакль «Сказка королевы настроений».

Напомним, в канун Нового года Александр Бельский вместе с народными избранниками принял участие в ряде благотворительных мероприятий. Так, на всероссийской «Ёлке желаний» спикер исполнил просьбу девочки Гульзаде, которая попросила спортивный костюм. Сняв варежку с пожеланием на «Дереве желаний», Александр Бельский подарил десятилетней петербурженке Маргарите набор для бисероплетения.