Дневной сон – это хорошо или плохо?

Как относиться к дневному сну? Он будет полезным или вредным? Свое мнение по этому поводу высказал сомнолог Александр Калинкин. Специалист считает, что сонливость в течение дня может быть вызвана двумя основными причинами – нарушением сна или его нехваткой.

Если человек спит нужное количество времени, но все равно не высыпается, дневной сон не поможет. Возможно, это даже приведет к дополнительным проблемам. Таким людям нужно разобраться с тем, чтобы улучшить ночной сон.

Если же человек банально не высыпается, это уже другая ситуация. При таком раскладе дневной сон поможет восстановить силы. Однако спать нужно не больше 30 минут. Иначе могут возникнуть сложности с тем, чтобы уснуть ночью. «Питерец.ру» отмечает, что эти рекомендации могут быть полезными.