Как уснуть, если проснулся?

Специалисты отмечают, что даже здоровые люди могут просыпаться по ночам. При этом обычно у них не возникает проблем с тем, чтобы заснуть снова. Такие люди засыпают практически мгновенно.

Однако помехой здесь могут стать навязчивые мысли или другие причины. Бывает, что проснувшийся среди ночи человек долго не может уснуть. Что же делать в такой ситуации?

Сомнологи рекомендуют воспользоваться простым, но весьма эффективным способам. Достаточно через каждые 2 секунды произносить какое-либо стоп-слово. Причем делать это следует с закрытыми глазами.

«Питерец.ру» отмечает, что такие слова не несут смысловой нагрузки. К тому же их произнесение будет блокировать появление мыслей. Такая техника поможет вам быстро уснуть.