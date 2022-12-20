Что с запасом вакцины от ковида?

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице продолжается борьба с ковидом. В городе работают специальные пункты, в том числе – мобильные. Так что у петербуржцев есть 248 мест, где можно пройти вакцинацию.

В городе имеется достаточный запас вакцины. Он составляет 470 тыс. доз. В настоящий момент вакцинировалось от ковида 3,1 млн петербуржцев. При этом 815 тыс. человек прошли повторную вакцинацию.

Напоминаем, что коронавирус по-прежнему остается опасен. Эта болезнь никуда не ушла. Поэтому нельзя забывать о мерах защиты. Власти Петербурга периодически напоминают гражданам о важности вакцинации и ревакцинации. Хотя прививочная кампания уже не является такой интенсивной, но она все равно продолжается.