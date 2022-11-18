Что с запасом вакцины?

«Питерец.ру» отмечает, что в Северной столице по-прежнему уделяют серьезное внимание профилактике ковида. В городе проходит вакцинация. Каждый желающий может ее пройти.

Для этого в Петербурге имеется 248 точек – 161 взрослый пункт и 87 детских. По имеющимся сведениям, с начала пандемии прививку от ковида сделали 3,1 млн человек. Губернатор Беглов активно призывает жителей города вакцинироваться. По мнению градоначальника, это самый надежный способ профилактики.

Сейчас в Петербурге имеется большой запас вакцины – более 504 тыс. доз. Так что защитить себя от коронавируса сможет каждый. Напоминаем, что вирус все еще опасен. Хотя уровень заболеваемости находится на низком уровне, на всем необходимо проявлять бдительность.