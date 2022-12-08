Ревакцинация продолжается

Вакцинация от ковида позволяет защитить организм от этой инфекции. По словам медицинских специалистов, это наиболее надежный способ профилактики данного заболевания.

Однако по прошествии времени эту прививку необходимо сделать повторно. Речь идет о ревакцинации. Не нужно путать это с введением второго компонента одной вакцины. Повторная вакцинация в Петербурге продолжается.

В настоящий момент во второй раз вакцинировалось более 793 тыс. граждан. Причем более 2,8 тыс. сделали это за последние сутки. Если говорить о первичной вакцинации, то ее прошли 3 млн 331 тыс. человек.

«Питерец.ру» напоминает, что сейчас в Северной столице работает 248 прививочных пунктов. 161 – для взрослых, 87 – для детей.