В Ленобласти наградили победителей ежегодного конкурса «Звезда культуры» 0 17 Опубликовал: Вадик Котов Сегодня, 16:04 0 Фото: Администрация Ленобласти В Ленинградской области наградили победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» В Ленинградской области наградили победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства «Звезда культуры» Источник: Администрация Ленобласти Все по теме: Ленобласть Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"