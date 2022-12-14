Пришлось вводить ограничения

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице пришлось вводить новые ограничения. Причем они связаны не с коронавирусом. Ухудшение эпидемической обстановки произошло по причине увеличения количества заболевших ОРВИ и гриппом.

В итоге в городе усилили масочный режим. Соответствующее распоряжение дала Наталья Башкетова. Теперь в Петербурге временно остановлена плановая госпитализация детей. Усиленный масочный режим введен во всех социальных и медицинских учреждениях города. Что касается компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, они должны усилить дезинфекцию в транспорте.

Напоминаем, что 3,2 млн петербуржцев сделали прививки от гриппа. Но, несмотря на эти меры, все равно наблюдается рост заболеваемости.