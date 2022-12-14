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Питерец.ру » Общество » Пришлось вводить ограничения

Пришлось вводить ограничения

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67
Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
vse42.ru
Ситуация с гриппом и ОРВИ заметно ухудшилась

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице пришлось вводить новые ограничения. Причем они связаны не с коронавирусом. Ухудшение эпидемической обстановки произошло по причине увеличения количества заболевших ОРВИ и гриппом.

В итоге в городе усилили масочный режим. Соответствующее распоряжение дала Наталья Башкетова. Теперь в Петербурге временно остановлена плановая госпитализация детей. Усиленный масочный режим введен во всех социальных и медицинских учреждениях города. Что касается компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, они должны усилить дезинфекцию в транспорте.

Напоминаем, что 3,2 млн петербуржцев сделали прививки от гриппа. Но, несмотря на эти меры, все равно наблюдается рост заболеваемости.

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