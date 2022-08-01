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Питерец.ру » Общество » Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал петербуржцев вакцинироваться

Губернатор Петербурга Александр Беглов призвал петербуржцев вакцинироваться

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
topspb.tv
Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем еженедельном обращении по "Радио России" призывал петербуржцев вакцинироваться

Губернатор Петербурга Александр Беглов в своем еженедельном обращении по "Радио России" призывал петербуржцев вакцинироваться, вскользь напомнив о возможности введения антиковидных ограничений в случае, если просьба не будет исполнена. Обращение прозвучало вечером 1 августа.

"У нас были и остаются большие планы по развитию Петербурга, — заявил Беглов. — Сейчас очень важно, чтобы их реализации не помешала новая волна коронавируса".

По утверждению градоначальника, правительство города следит за ситуацией с заболеваемостью и принимает необходимые меры. "Но в последнее время мы видим рост заболеваемости. Люди возвращаются из отпусков. Во многих регионах и в других государствах сняты все санитарные ограничения. Появляются новые штаммы, у ранее переболевших ковидом и вакцинированных существенно снизилось количество антител", — перечислил угрозы глава города.

"Коллективный иммунитет заметно сократился", — констатировал Беглов и добавил: "Сейчас особенно важно пройти вакцинацию и ревакцинацию всем, у кого нет медицинских противопоказаний. Никто не хочет возвращаться к обязательному ношению масок и другим строгим мерам по противодействию эпидемии".
Источник: ЗАКС
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