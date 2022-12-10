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Питерец.ру » Общество » Архивной службе – 100 лет!

Архивной службе – 100 лет!

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Глава города поздравил сотрудников Архивной службы Петербурга

Архивное дело имеет огромную важность. Благодаря усилиям людей, хранивших документы, становятся известны многие факты. Именно так происходит передача историко-культурного наследия.

«Питерец.ру» сообщает, что Архивной службе города исполнилось 100 лет. Это очень важное событие как для петербургских архивариусов, так и для Северной столицы вообще.

Губернатор Беглов поздравил работников этой структуры. Коллективу Архивной службы были вручены специальные грамоты. Градоначальник поблагодарил этих людей за их служение народу. Он особенно подчеркнул важность сохранения блокадных документов.

В числе награжденных оказалась Елена Сунцова. Это старейший работник Архивной службы, который занимается этой деятельностью более 50 лет.

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