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Питерец.ру » Общество » Вакцинация от ковида продолжается

Вакцинация от ковида продолжается

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gorod-plus.tv
Вакцинация от ковида в Петербурге по-прежнему идет

В свете последних событий тема коронавируса отошла на второй план. Основное внимание сейчас приковано к военной операции, мобилизации и накалившейся обстановке в мире.

Однако проблема ковида все еще актуальна, хоть и заболеваемость идет на спад. В Петербурге продолжается вакцинация. Сейчас в городе на Неве имеется 468,3 тыс. доз вакцины. Так что желающие могут пройти эту процедуру.

«Питерец.ру» напоминает, что с начала пандемии вакцину от ковида получили 3,3 млн человек. При этом 3,1 млн жителей прошли полный цикл. 729 тыс. человек прошли ревакцинацию.

Профилактике ковида в Петербурге уделяется очень большое внимание. Губернатор Беглов не раз подчеркивал, что именно вакцинация является самым надежным способом защиты от вируса.

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