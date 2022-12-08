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Питерец.ру » Общество » Как обращаться с фейерверками

Как обращаться с фейерверками

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
tvspb.ru
Как пользоваться пиротехникой, чтобы исключить получение травм?

Новый год – время, когда запускаются праздничные салюты и фейерверки. Однако обращаться с пиротехникой следует аккуратно, чтобы исключить какой-либо риск травм. Для этого следует придерживаться рекомендаций специалистов.

Во-первых, нужно знать, какой именно фейерверк был приобретен. Это может быть ракета, салют, петарда и прочее. Во-вторых, узнайте тип заряда – залповый или кассетный. В-третьих, обязательно изучите правила запуска и следуйте им. Эти советы дал Игорь Андреев.

«Питерец.ру» отмечает, что перечисленные выше простые правила помогут избежать проблем. Главное – понимать, какую именно пиротехнику вы используете. Чтобы совсем избежать рисков, можно и вовсе отказаться от использования подобных средств.

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