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Питерец.ру » Общество » Как защититься от клещей

Как защититься от клещей

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kkb2-kuban.ru
Каких рекомендаций стоит придерживаться, чтобы защитить себя от укусов клещей

«Питерец.ру» напоминает, что сейчас начался сезон клещей. Так что жителям Петербурга и Ленобласти нужно быть осторожными, чтобы не подвергнуться атаке этих паукообразных.

Специалисты рекомендуют соблюдать 4 простых правила, которые помогут вам защитить себя от клещей. Во-первых, лучше выбирать для отдыха сухие места с большим количеством солнечного света. Ваша одежда не должна быть темной, поскольку в этом случае будет трудно вовремя снять с нее клеща.

Во-вторых, возьмите с собой светлую простынь. Выбрав место, проведите ей по траве. Если к простыне прицепится хотя бы один клещ, значит, отдыхать здесь не стоит. Поищите какое-то другое место.

В-третьих, используйте специальные лосьоны и спреи. Эти средства действуют на протяжении нескольких часов. Однако вас все равно нужно будет проверять кожу и одежду. Лучше делать это каждые 30 минут.

В-четвертых, надевайте закрытую одежду с воротником. Причем она должна плотно прилегать к телу. Брюки заправляйте прямо в обувь и обязательно надевайте головной убор.

Что касается дачников, то им нужно провести специальную обработку своего участка. Это делается с помощью специалистов или самостоятельно.

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