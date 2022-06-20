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Питерец.ру » Общество » Как похудеть

Как похудеть

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Какие правила помогут человеку сбросить вес?

«Питерец.ру» сообщает, что врач Ольга Малиновская высказала мнение относительно методов похудению. По словам специалиста, люди, которые регулярно сидят на диетах, далеко не всегда добиваются желаемого результата.

Малиновская уверена: чтобы сбросить вес, а потом сохранить достигнутый прогресс, необходимо соблюдать три простых правила. Во-первых, сначала нужно пройти медицинское обследование. Полнота может быть связана с каким-либо заболеванием. Так что нужно убедиться, нет ли у вас проблем со здоровьем. Уже потом в зависимости от полученных результатов можно планировать нагрузку.

Во-вторых, эта физическая нагрузка должна даваться постепенно. Здесь следует начать с чего-то малого. Не нужно истязать себя продолжительными пробежками или серьезными силовыми тренировками. В-третьих, откажитесь от строгих диет, поскольку они могут дать обратный эффект. Лучше сбалансируйте свой рацион: снизьте употребление углеводов, ешьте овощи и фрукты, не забывайте про мясо, рыбу и бобовые.

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