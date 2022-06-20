Как похудеть

«Питерец.ру» сообщает, что врач Ольга Малиновская высказала мнение относительно методов похудению. По словам специалиста, люди, которые регулярно сидят на диетах, далеко не всегда добиваются желаемого результата.

Малиновская уверена: чтобы сбросить вес, а потом сохранить достигнутый прогресс, необходимо соблюдать три простых правила. Во-первых, сначала нужно пройти медицинское обследование. Полнота может быть связана с каким-либо заболеванием. Так что нужно убедиться, нет ли у вас проблем со здоровьем. Уже потом в зависимости от полученных результатов можно планировать нагрузку.

Во-вторых, эта физическая нагрузка должна даваться постепенно. Здесь следует начать с чего-то малого. Не нужно истязать себя продолжительными пробежками или серьезными силовыми тренировками. В-третьих, откажитесь от строгих диет, поскольку они могут дать обратный эффект. Лучше сбалансируйте свой рацион: снизьте употребление углеводов, ешьте овощи и фрукты, не забывайте про мясо, рыбу и бобовые.