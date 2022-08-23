После сигнала Народного фронта три свалки в Невском районе Санкт-Петербурга включены в адресную программу по ликвидации несанкционированных отходов

После обращения представителей президентского движения в Санкт-Петербурге к главе администрации Невского района с просьбой убрать три свалки на вверенной территории их включили в адресную программу по ликвидации несанкционированных отходов.

Ранее о проблеме свалок в региональный исполком Народного фронта сообщили местные жители. Они рассказали о большой куче мусора в Уткиной заводи в районе Народной улицы. Активисты Народного фронта выехали на место и обнаружили горы строительных отходов и покрышек, которые тянутся широкой линией на несколько десятков метров вдоль магистрали и под виадуком. Рядом располагаются еще несколько мест складирования отходов.

Вторая свалка расположена вдоль улицы Ванеева. Здесь мусор, в основном строительный, разбросан небольшими частями на обширной территории. Близлежащие газоны и кусты захламлены бытовыми отходами и автомобильными покрышками.

Улица Тельмана также оказалась завалена мусором. Сухие ветки, бытовые отходы, строительный мусор и автомобильные покрышки навалены большими кучами недалеко от жилых домов вдоль дороги.

По итогам мониторинга Народный фронт обратился в исполнительные органы власти с просьбой провести проверку по указанным адресам и внести незаконные залежи мусора в адресную программу по ликвидации несанкционированных свалок на территории Невского района.

Ответ от районной администрации поступил достаточно оперативно. Представители власти сообщили, что три несанкционированные свалки включены в адресную программу проведения работ по обмеру, определению класса опасности отходов и определению начальной максимальной цены работ, осуществляемых при уборке территории района. Также они пообещали, что по результатам проведенных мероприятий будет сформирована адресная программа по ликвидации несанкционированных отходов.

«Беспокойство горожан понятно – никому не нравятся мусорные кучи на территории Петербурга. Мы рады, что наше обращение рассмотрено положительно и начнется работа по их ликвидации. Надеемся на оперативность при проведении запланированных работ. Конечно, будем держать на контроле эти три несанкционированные мусорные свалки и продолжим защищать права петербуржцев на комфортную городскую среду», – отметил член регионального штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге Илья Гречишников.