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Питерец.ру » Общество » До социальных объектов можно только плыть: администрация Невского района не произвела грейдирование и качество дороги на улице Тельмана ухудшилось

До социальных объектов можно только плыть: администрация Невского района не произвела грейдирование и качество дороги на улице Тельмана ухудшилось

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ОНФ
До социальных объектов можно только плыть: администрация Невского района не произвела грейдирование и качество дороги на улице Тельманаухудшилось

Сегодня представители Народного фронта в Санкт-Петербурге провели рабочий мониторинг улицы Тельмана в районе домов № 6-12, расположенных от Октябрьской набережной до Дальневосточного проспекта. Мониторинг выявил, чтогрейдирование не произведено, а качество полотна дороги ухудшилось.

В октябре эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды во главе с координатором, членомЦентрального штаба Народного фронта Светланой Калининойоценили ход проекта «Формирование комфортной городской среды» в Санкт-Петербурге.

В рамках  выезда на улицу Тельмана и встречи с представителями администрации Невского района на месте было дано поручение произвести повторное грейдированиеданной улицы, поскольку этот проезд – единственная дорога, по которой жители ходят на работу, в поликлинику и магазин, а дети добираются в школу. Она принадлежит городу, но  ее состояние не позволяет проехать к домам ни пожарной службе, ни скорой помощи.Жалобы на состояние дороги неоднократно поступали от местных жителей наплатформу «ОНФ. Помощь».

«Мы выяснили, что администрация Невского района не произвела грейдирование в срок до 1 ноября, озвученный по итогам совещания. Сегодня мы направили обращение по данному вопросу в прокуратуру города с просьбой дать оценку бездействию районных властей», отметила руководитель регионального исполкома в Санкт-Петербурге Екатерина Машкова.

Источник: ОНФ в Петербурге
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