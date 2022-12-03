Почему не хочется работать?

«Питерец.ру» отмечает, что нередко возникают ситуации, когда у человека пропадает желание работать. Причем речь идет не о банальной лени или отсутствии усердия, а о проявлениях, присущих даже хорошим работникам.

Психолог Мария Бабушкина назвала причину, из-за которых у человека может пропасть интерес к работе. Обычно такое нежелание сигнализирует об определенных вещах. Причиной этого состояния может быть нежелание решать возникшие на работе проблемы, профессиональное выгорание, а также утомление и истощение.

По словам психолога, людям, столкнувшимся с такой ситуацией, необходимо разобраться в возникшей проблеме. Пускать все на самотек нельзя. Выходом из положения может стать уменьшения количества выполняемых задач или рабочих часов. В каких-то случаях человеку и вовсе стоит поменять деятельность. Еще нужно соблюдать режим сна и отдыха.