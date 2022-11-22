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Питерец.ру » Статьи » Здоровье, медицина » Стоматология » Отбеливание зубов – зачем это нужно?

Отбеливание зубов – зачем это нужно?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
Яндекс
Следить за состоянием зубов необходимо каждому человеку.

Следить за состоянием зубов необходимо каждому человеку. Когда с этим возникают проблемы, нужно тут же обращаться к стоматологу. Иного мнения на этот счет быть не может.

Что касается отбеливания зубов, здесь ситуация иная. Одни люди видят необходимость такой процедуры, другие же считают ее лишней. Возникает логичный вопрос: «Нужно ли выполнять такое отбеливание?»

Причины

Ответ лежит в плоскости личных предпочтений. При этом люди, которые заботятся о своем внешнем виде, высказываются за отбеливание зубов. Причин здесь несколько:

  • появление красивой улыбки;
  • позитивное впечатление в глазах окружающих;
  • улучшение эмоционального состояния.

Так что поводов выполнить такое отбеливание становится немало. Человек с красивой улыбкой больше нравится самому себе. Причем это относится не только к представительницам слабого пола. Данный аспект крайне важен и для мужчин.

Еще люди с белоснежными зубами хорошо воспринимаются и окружающими. Правило про встречу по одежке никто не отменял. Красивые зубы – важная часть внешнего облика человека. Они станут серьезным козырем для их обладателя или обладательницы.

После отбеливания зубов человек начинает ощущать себя моложе. Это поможет скинуть несколько лет. Белые зубы станут зарядом положительных эмоций. Благодаря такой белизне, вы станете чувствовать себя гораздо лучше.

Профессия

Представителям публичных профессий крайне важно хорошо выглядеть. Это относится к руководителям, врачам, учителям и другим. Когда человек выступает перед аудиторией и часто взаимодействует с людьми, ему нужно следить за состоянием зубов.

Иначе у него будет гораздо меньше шансов оказаться «проводимым по уму». Его просто не смогут оценить по достоинству.

Мифы зубной пасты

Эффективное отбеливание с помощью зубной пасты – это миф. Производители стремятся как можно лучше продать свой товар, потому наделяют его реальными и сказочными свойствами.

Со временем на зубах образуется естественный налет, от которого невозможно избавиться без специальных средств. Причем это происходит даже с человеком, который регулярно и хорошо чистит зубы.

Клиника

Выходом из положения становится профессиональное отбеливание зубов. Его выполняют в стоматологической клинике. Квалифицированный врач удаляет налет с помощью оборудования. Так что для создания голливудской улыбки волшебной зубной пасты будет недостаточно. Вам понадобится помощь стоматолога.

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