Журналисты указали на низкое качество ремонтных работ на незаконченном Биржевом мосту

Губернатор Александр Беглов побывал на торжественном открытии Биржевого моста после ремонта. Однако работы не закончены, а их качество оставляет желать лучшего.

Мероприятие состоялось в среду, 30 ноября. Восстановление моста еще не закончено, однако по нему уже открыто движение. Сообщается, что до мая 2023 года там будут тестировать разводные механизмы и восстанавливать коммуникацию.

Присутствовавшие на открытии журналисты и горожане обратили внимание на низкое качество работ. Они указали на отсутствие асфальта на части моста. Таким образом, маломобильные граждане не смогут передвигаться по нему.

Помимо этого, ограждение пешеходной зоны выполнено из временных бетонных блоков. Когда будут восстановлены бордюры – загадка.

Как ранее сообщали СМИ, в Смольном запускают недостроенные транспортные и инфраструктурные объекты. Это является нарушением градостроительного кодекса.