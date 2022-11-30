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Питерец.ру » Общество » В Петербурге открылось движение по Биржевому мосту

В Петербурге открылось движение по Биржевому мосту

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
После капитального ремонта для пешеходов и автомобилистов открылось рабочее движение по Биржевому мосту

После капитального ремонта для пешеходов и автомобилистов открылось рабочее движение по Биржевому мосту, соединяющему Васильевский остров с Петроградской стороной.

«Биржевой мост - один из красивейших в нашем городе. Год и два месяца шла его реконструкция этого моста. Нужно было заменить изношенные детали, установить новые механизмы. Сегодня мы его открыли для движения. Это позволит ликвидировать пробки в трех районах», - сказал на церемонии открытия губернатор Александр Беглов. Он подчеркнул, что с моста открывается красивый вид на Неву, Зимний дворец, Стрелку Васильевского острова.

Реконструкцию Биржевого моста ведет компания «Возрождение». Губернатор поблагодарил компанию за работу, подчеркнув, что она - надежный партнер, который выполняет все свои обязательства.

Разводной механизм этого моста не имеет аналогов: в начале разводки мост открывается на 15 сантиметров, и крылья откатываются друг от друга. Этот принцип после ремонта не изменится.

Реконструкция затронула все конструктивные элементы моста: уже отремонтированы береговые и промежуточные опоры переправы, стационарные и разводное пролетные строения. Бетонная плита разводного крыла заменена на современную ортотропную, а электромеханический привод разводного пролета – на гидравлический. Также заменено асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, обновлены столбы освещения.

Автобусное движение по мосту возобновится с 1 декабря, троллейбусное – с 15 декабря. Полностью переправу отремонтируют к маю 2023 года. До этого времени будут проводиться работы, не требующие полного закрытия движения. В частности, будет смонтировано новое перильное ограждение со знаменитым трезубцем. Основные работы будут проходить внутри моста. Также специалисты начнут монтаж оборудования пульта управления и отладку механизмов гидравлического привода для подготовки к навигации 2023 года.

В декабре мост будет закрываться ночью в рамках графика разводки, чтобы можно было проводить работы на разводном крыле. В остальное время переправа будет доступна для автомобилистов и пешеходов.

На церемонии Александр Беглов наградил рабочих, которые во время реконструкции моста спасли из воды девушку - им вручены знаки отличия «За доблесть в спасении» и Благодарности Губернатора Санкт‑Петербурга.

Источник: Администрация Петербурга
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