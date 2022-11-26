СМИ сообщили о «зачистке» негативных комментариев про Беглова в Telegram-канале «Фонтанки»

Раньше критиковать петербургского градоначальника и задавать актуальные вопросы о проблемах города нельзя было только на личных страницахАлександра Беглова, отмечали СМИ. Однако, по словам авторов «Теории Элит», «зачищать» сообщения с негативными комментариями в адрес губернатораначали и в Telegram-канале «Фонтанки». По мнению представителей СМИ, подобный шаг может говорить о степени «профессионализма» журналистов.

«Ни разу не продажные журналисты внимательно следят за чатом. «Удаляем комментарии с фейками, с нецензурной лексикой и оскорблениями. Баним за разжигание вражды между народами», пишут они. Видимо для них критика Беглова – фейк, от которого нужно избавится», — пишут авторы «Теории Элит».

Ранее в СМИ также появилась информация о фейковыхкомментариях на странице Беглова в социальной сети «ВКонтакте».