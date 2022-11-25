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Спецназовцы Росгвардии поблагодарили архангельского школьника за помощь участникам СВО

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Спецназовцы Росгвардии поблагодарили архангельского школьника за помощь участникам СВО

В Архангельске военнослужащие отряда специального назначения «Ратник» Северо-Западного округа Росгвардии поблагодарили 10-летнего мальчика, который потратил свои личные сбережения на покупку имущества для участников специальной военной операции.
Десятилетний школьник по имени Артем решил внести свой вклад в поддержку военнослужащих Росгвардии, выполняющих задачи в ходе СВО. На подаренные ему на день рождение денежные средства в размере 10 тыс. рублей он приобрел и передал росгвардейцам вещи, необходимые в полевых условиях. «Тыл – это вторая армия, без него на фронте трудно. Я хочу помочь тем, кто сейчас на передовой. Желаю им удачи, победы и вернуться домой целыми и невредимыми», – рассказал юный архангелогородец.
Мама мальчика Ирина сообщила, что сын принял решение после того как прочитал рассказ о детях, которые в годы Великой Отечественной войны собирали средства на постройку танка «Малютка».
«Он не стал покупать себе игрушку, а накопленные деньги захотел передать бойцам на фронт. Это полностью его инициатива. Мы узнали, какие вещи требуются воинам на передовой. Часть из них мы купили сами, часть заказали через интернет», – поделилась мама Артема.
В отряде «Ратник» Росгвардии, куда обратился со своим предложением Артем, по достоинству оценили его поступок и в знак благодарности устроили для него и его мамы экскурсию и подарили подарки. В воинской части Артем написал письмо, вместе с посылкой оно было доставлено участникам СВО, которые, в свою очередь, передали мальчику свой видеопривет и слова признательности.

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