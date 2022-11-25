Спецназовцы Росгвардии поблагодарили архангельского школьника за помощь участникам СВО

В Архангельске военнослужащие отряда специального назначения «Ратник» Северо-Западного округа Росгвардии поблагодарили 10-летнего мальчика, который потратил свои личные сбережения на покупку имущества для участников специальной военной операции.

Десятилетний школьник по имени Артем решил внести свой вклад в поддержку военнослужащих Росгвардии, выполняющих задачи в ходе СВО. На подаренные ему на день рождение денежные средства в размере 10 тыс. рублей он приобрел и передал росгвардейцам вещи, необходимые в полевых условиях. «Тыл – это вторая армия, без него на фронте трудно. Я хочу помочь тем, кто сейчас на передовой. Желаю им удачи, победы и вернуться домой целыми и невредимыми», – рассказал юный архангелогородец.

Мама мальчика Ирина сообщила, что сын принял решение после того как прочитал рассказ о детях, которые в годы Великой Отечественной войны собирали средства на постройку танка «Малютка».

«Он не стал покупать себе игрушку, а накопленные деньги захотел передать бойцам на фронт. Это полностью его инициатива. Мы узнали, какие вещи требуются воинам на передовой. Часть из них мы купили сами, часть заказали через интернет», – поделилась мама Артема.

В отряде «Ратник» Росгвардии, куда обратился со своим предложением Артем, по достоинству оценили его поступок и в знак благодарности устроили для него и его мамы экскурсию и подарили подарки. В воинской части Артем написал письмо, вместе с посылкой оно было доставлено участникам СВО, которые, в свою очередь, передали мальчику свой видеопривет и слова признательности.