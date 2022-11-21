Депутат «Единой России» Михаил Романов предложил губернатору Петербурга расположить в особняке Брусницыных на Кожевенной линии Дворец бракосочетаний

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю, депутат фракции «Единой России» Михаил Романов направил обращение губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с предложением рассмотреть возможность расположения статусного Дворца бракосочетаний в особняке купцов Брусницыных на Васильевском острове, по адресу: Кожевенная линия, д.27. Это возможно, если особняк передадут городу. Ранее губернатор поручал Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга проработать вопрос имущественно-правового статуса этого объекта в целях его дальнейшего использования для нужд петербуржцев.
Ранее по обращениям представителей градозащитной общественности города парламентарий направлял депутатский запрос генпрокурору с просьбой проверить ненадлежащее состояние уникального, давно заброшенного объекта. Результатом проверки стал иск комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга к управляющей особняком Брусницыных компании – филиалу ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» по Северо-Западному федеральному округу, подведомственному Минкультуры России. Истец потребовал обязать ответчика отреставрировать объект в течение 48 месяцев.
Летом на объекте побывал заместитель председателя Госдумы, член Высшего совета «Единой России» Сергей Неверов. Вместе с Михаилом Романовым он оценил состояние здания и его интерьеров, а также последствия произошедшего здесь в апреле пожара. Информация о текущем состоянии особняка Брусницыных была направлена в адрес департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации. Также Михаил Романов довел информацию до Министра культуры РФ Ольги Любимовой на встрече в Государственной Думе.
По данным прокурорской проверки, особняк «находится в ненадлежащем техническом состоянии: у лицевого и дворового фасада, стен, цоколя, карниза крыльца, дверей исторического парадного входа, лепного декора, декоративно-художественных элементов местами наблюдается деструкция кирпичной кладки и отслоение штукатурного слоя». Внутренние помещения также имеют значительные утраты: «местами наблюдаются глубокие очаги разрушения потолка (обрушение архитектурно-лепного декора с потолка, утрата и обрушение части перекрытий)». Прокуратура также фиксирует «ненадлежащее состояние предметов охраны».
Выйти из этого состояния и сохранить объект для будущих поколений, как считает петербургский парламентарий Михаил Романов, позволит передача особняка в собственность городу.
Напомним, особняк Брусницыных был построен в 1884 году и до сих пор не утратил своего уникального пышного внутреннего убранства. Он получил статус объекта культурного наследия еще в 2001 году, с конца 2016 года пребывает в оперативном управлении ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», подведомственному Минкультуры России. Сейчас здание пустует, коммуникации отключены, что в петербургском климате, по мнению градозащитников, является для него губительным. Апрельский пожар 2022 года охватил небольшую площадь особняка, но все же нанес ему ущерб и стал основанием для того, чтобы горожане забили тревогу: уникальный памятник может быть утрачен в любой момент.