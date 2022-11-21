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Питерец.ру » Общество » Депутат «Единой России» Михаил Романов предложил губернатору Петербурга расположить в особняке Брусницыных на Кожевенной линии Дворец бракосочетаний

Депутат «Единой России» Михаил Романов предложил губернатору Петербурга расположить в особняке Брусницыных на Кожевенной линии Дворец бракосочетаний

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
Передача памятника архитектуры в собственность города, считает единоросс, позволит сохранить и использовать уникальный объект в интересах горожан

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по контролю, депутат фракции «Единой России» Михаил Романов направил обращение губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с предложением рассмотреть возможность расположения статусного Дворца бракосочетаний в особняке купцов Брусницыных на Васильевском острове, по адресу: Кожевенная линия, д.27. Это возможно, если особняк передадут городу. Ранее губернатор поручал Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга проработать вопрос имущественно-правового статуса этого объекта в целях его дальнейшего использования для нужд петербуржцев.

«Считаю, что передача Министерством культуры Российской Федерации уникального комплекса городу станет исключительно верным решением. Это единственный шанс сохранить такой значимый объект культурного наследия федерального значения. Там можно расположить третий городской Дворец бракосочетаний: по убранству и архитектуре он очень подходит для этого назначения», — подчеркнул Михаил Романов.

Ранее по обращениям представителей градозащитной общественности города парламентарий направлял депутатский запрос генпрокурору с просьбой проверить ненадлежащее состояние уникального, давно заброшенного объекта. Результатом проверки стал иск комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга к управляющей особняком Брусницыных компании – филиалу ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» по Северо-Западному федеральному округу, подведомственному Минкультуры России. Истец потребовал обязать ответчика отреставрировать объект в течение 48 месяцев.

Летом на объекте побывал заместитель председателя Госдумы, член Высшего совета «Единой России» Сергей Неверов. Вместе с Михаилом Романовым он оценил состояние здания и его интерьеров, а также последствия произошедшего здесь в апреле пожара. Информация о текущем состоянии особняка Брусницыных была направлена в адрес департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации. Также Михаил Романов довел информацию до Министра культуры РФ Ольги Любимовой на встрече в Государственной Думе.

По данным прокурорской проверки, особняк «находится в ненадлежащем техническом состоянии: у лицевого и дворового фасада, стен, цоколя, карниза крыльца, дверей исторического парадного входа, лепного декора, декоративно-художественных элементов местами наблюдается деструкция кирпичной кладки и отслоение штукатурного слоя». Внутренние помещения также имеют значительные утраты: «местами наблюдаются глубокие очаги разрушения потолка (обрушение архитектурно-лепного декора с потолка, утрата и обрушение части перекрытий)». Прокуратура также фиксирует «ненадлежащее состояние предметов охраны».

Выйти из этого состояния и сохранить объект для будущих поколений, как считает петербургский парламентарий Михаил Романов, позволит передача особняка в собственность городу.

«У нас есть дворец бракосочетаний на Английской набережной, дворец на Фурштадтской улице, но очевидно, что их не хватает. Очередь на свадьбу во дворце пары занимают за несколько месяцев. Мода на проведение церемонии регистрации брака в Санкт-Петербурге уже охватила почти всю страну. Если на невских берегах будет три настоящих исторических дворца бракосочетаний, с роскошными интерьерами, наш город может стать настоящей свадебной столицей России», — говорит депутат.

Напомним, особняк Брусницыных был построен в 1884 году и до сих пор не утратил своего уникального пышного внутреннего убранства. Он получил статус объекта культурного наследия еще в 2001 году, с конца 2016 года пребывает в оперативном управлении ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», подведомственному Минкультуры России. Сейчас здание пустует, коммуникации отключены, что в петербургском климате, по мнению градозащитников, является для него губительным. Апрельский пожар 2022 года охватил небольшую площадь особняка, но все же нанес ему ущерб и стал основанием для того, чтобы горожане забили тревогу: уникальный памятник может быть утрачен в любой момент.

Источник: Единая Россия
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