«Предприимчивых» медсестер оштрафовали

Совмещать основную работу с занятием бизнесом не возбраняется. Так могут поступать многие люди (за редким исключением). Лишь бы сам бизнес был законным. Но вот с этим иногда бывают проблемы…

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице состоялся суд над двумя медсестрами, торговавшими фальшивыми справками. Женщины выдавали людям справки о прививках от ковида. Но это делалось без прохождения вакцинации.

Известно, что такая торговля происходила в период с июля по сентябрь прошлого года. Поддельные справки были выданы как минимум 4 людям. За свои услуги «предприимчивые» медсестры брали по 5 тыс. руб.

Женщины признали свою вину. В итоге суд оштрафовал каждую из них на 150 тыс. руб. Незаконный бизнес закончился неудачей. Но могло быть еще хуже. Так что предпринимательство нужно осуществлять в рамках закона.