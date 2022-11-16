Общественный совет принял участие во всероссийской акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

15 ноября на базе МБОУ «СОШ № 3 города Тосно» Тосненского района Ленинградской области состоялось мероприятие в рамках всероссийской оперативно-профилактической акции «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути».

Для учащихся 8 - 9-х классов выступила заместитель председателя Общественного совета при ГУ МВД России по г. СПб и ЛО Анастасия Дворкина. Она рассказала ребятам о том, что Россия – это многонациональная и многоконфессиональная страна, и это является её богатством! Поэтому всем гражданам, а особенно молодёжи, необходимо сохранять это великое историко-культурное наследие.

После лекции состоялась вторая часть мероприятия – психологические тренинги на командообразование. В игровой форме учащиеся смогли узнать лучше своих одноклассников, сплотиться и вместе пройти все испытания.