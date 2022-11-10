Елизаветинская больница в Петербурге нарушает нормы СанПиН

Чиновники Смольного выделили всего 100 млн рублей на организацию питания в Елизаветинской больнице Санкт-Петербурга, в результате чего были нарушены требования СанПиН.

Согласно проведенному тендеру, в ближайший год пациенты медучреждения будут вынуждены питаться всего на 213 рублей в день. Данная сумма рассчитана на человека и в нее, помимо завтрака обеда и ужина, включена также стоимость затрат оператора питания – зарплаты поваров, налоги и другое.

Для сравнения, согласно указу губернатора Петербурга Александра Беглова, стоимость завтрака и обеда учеников младших классов составляет 242 рубля. Даже без ужина данная сумма уже превышает стоимость питания в Елизаветинской больнице. Кроме того, энергетическая ценность также была нарушена. Так, согласно требованиям СанПиН, показатель должен составлять 2170-2400 ккал против 1850-1900 ккал, которые получают пациенты петербургской больницы.

Стоит также отметить, что при организации торгов представители Елизаветинской больницы не включили блюда, которые бы включали в себя витаминно-минеральными комплексами. По информации СМИ, подобную схему в больнице используют уже несколько последних лет.