Каким должен быть ужин?

«Питерец.ру» сообщает, что диетолог Наталья Круглова поделилась полезными советами касательно ужина. По словам специалиста, отказываться от вечернего приема пищи нельзя.

Людям, которые соблюдают диету, нужно выбирать легкую пищу. Это могут быть салаты из овощей, морепродукты, мясо птицы, а также молочные продукты с низким содержанием жира.

Что касается совета не есть позднее 6-ти вечера, то он подходит не всем. Время ужина нужно определять исходя из распорядка дня. Рекомендуется есть вечером за 3-4 часа до сна. Это оптимальное время для ужина.

В общем, к этому вопросу нужно подходить с учетом индивидуальных особенностей. Все зависит от того, находится человек на диете или нет. Еще имеет значение, когда именно он ложится спать.