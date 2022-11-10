ента новостей

11:53
В Калининском районе задержан мигрант, обманувший пенсионеров
11:50
В Петербурге задержали угонщиков автобуса
10:54
Белла Маневич. Выставка к 100-летию
10:16
Появился газовый бот для абонентов
10:03
В Ленобалсти мужчина с пистолетом опустошил кассу АЗС
09:56
День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
09:51
Британские медсестры проведут первую в истории забастовку из-за зарплаты
09:48
Индийский алмазный миллиардер Нирав Моди проиграл апелляцию против экстрадиции из Великобритании
09:40
Среднесрочный тупик вызовет беспорядки и раздражение в преддверии 2024 года
09:38
Каким должен быть ужин?
09:30
В Тосно тушили пожар в квартире
08:50
Депутаты обратили внимание на психически больных
20:34
В Петербурге изменятся маршруты четырёх автобусов
20:28
Петербург и Самарканд обменяются опытом в сфере трудоустройства граждан
19:51
Депутаты: Жители города должны нести ответственность за домашних питомцев
19:07
Therr Maitz выступят с большим сольным концертом в Петербурге
18:05
В Ленобласти хозяин сельхозугодий исполнил предписание Россельхознадзора и ликвидировал свалку
18:02
СК по Ленобласти выясняет обстоятельства гибели человека на пожаре под Всеволожском
18:01
В Петербурге запретили ввоз 27 тонн небезопасного риса
18:00
Политолог Самонкин считает Беглова недостойным третьего места в списке влиятельных глав субъектов РФ
16:10
В Ленобласти у деревни Естомичи столкнулись три автомобиля
16:03
В Ленобласти молодых предпринимателей поддерживают грантами
16:00
Со следующего года в школах России вводится курс по начальной военной подготовке
13:54
Выставка «Город открытий» и презентация игры «мемо», посвященной закрытым объектам культурного наследия Санкт-Петербурга
13:25
В Курортной районе задержан аферист, обманувший пенсионера
13:12
В Петербурге задержана женщина обманувшая пенсионеров
13:05
15 отделений переливания крови примут доноров во время Осеннего ГМДД
12:54
В Московском районе задержали мужчину обманувшего пенсионерку
12:45
«Единая Россия» организует бесплатную экскурсию для детей участников СВО в Русский музей
12:36
Конференция «Литература одного дома»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Каким должен быть ужин?

Каким должен быть ужин?

0
57
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
rosbalt.ru
Каких советов стоит придерживаться относительно ужина?

«Питерец.ру» сообщает, что диетолог Наталья Круглова поделилась полезными советами касательно ужина. По словам специалиста, отказываться от вечернего приема пищи нельзя.

Людям, которые соблюдают диету, нужно выбирать легкую пищу. Это могут быть салаты из овощей, морепродукты, мясо птицы, а также молочные продукты с низким содержанием жира.

Что касается совета не есть позднее 6-ти вечера, то он подходит не всем. Время ужина нужно определять исходя из распорядка дня. Рекомендуется есть вечером за 3-4 часа до сна. Это оптимальное время для ужина.

В общем, к этому вопросу нужно подходить с учетом индивидуальных особенностей. Все зависит от того, находится человек на диете или нет. Еще имеет значение, когда именно он ложится спать.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-10-2020, 17:41
Как быть здоровым человеком?
30-01-2021, 20:44
Что не нужно есть на завтрак
19-03-2016, 23:58
Ужинаем грамотно
8-06-2022, 10:09
Как худеть летом
2-07-2022, 13:00
Что на завтрак
12-05-2022, 10:14
Что с разгрузочными днями?

Новости из сети

СМИ24

Происшествия на дорогах

0
96
Вчера, 16:10
В Ленобласти у деревни Естомичи столкнулись три автомобиля
0
116
Вчера, 09:53
На КАД возле Мурино столкнулись четыре автомобиля
0
170
8-11-2022, 11:54
В Ленобласти нетрезвый мужчина угнал автомобиль и попал на нем в ДТП
0
145
7-11-2022, 15:51
В Ленобласти «Мицубиши» насмерть сбила 48-летнего пешехода
Наверх